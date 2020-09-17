تجربة سينمائية فريدة في سينما روكسي

أطلقت روكسي سينما أمس خامس تجربة سينمائية فريدة من نوعها في ممشى الخوانيج، حيث تقدم لضيوفها تجربة سينمائية لا مثيل لها في المدينة.

ويضمن المكان خيارات لجميع الضيوف، ومنها تجربة الفئة الماسية الشهيرة - وهي تجربة فائقة مع أحدث التقنيات السمعية والبصرية والعناصر فائقة الأناقة.

والتي تميز أجواء بوتيك سينما الجذابة. ويمكن للضيوف الجلوس بكل راحة في مقاعد الفئة الماسية مع إمكانية ضبط ميلان المقعد بثلاثة أوضاع، والشحن اللاسلكي، والمقاعد المُدفأة، وخدمة الطعام والشراب التي تصل إلى مكانك، وغير ذلك من المزايا العديدة! ولفترة محدودة، واحتفالًا بافتتاح روكسي سينما الخوانيج، يتلقى رواد السينما تذكرة مجانية لدخول صالة ألعاب ذا أركايد من هب زيرو عند حجز تذكرة سينما عادية. وبفضل قرب الموقعين من بعضهما البعض، فهذا يعني أن المتعة ستكون مزدوجة. دبي - البيان

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