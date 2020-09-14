«ريل سينما» تفتتح صالة «دولبي سينما» في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ريل سينما» التابعة لشركة «إعمار للترفيه»، عن افتتاح ثاني صالة من نوع «دولبي سينما» في مجمّعها الكائن في «دبي مول» الشهير عالمياً، ليصبح لديها بذلك أول مجمّع سينمائي في العالم مزوّد بصالتين من هذا النوع. وتأتي إضافة الصالة الثانية عقب النجاح منقطع النظير، الذي حققته سابقتها وتلبية للطلب المتزايد على التجارب السينمائية الراقية، التي توفّرها «ريل سينما» في «دبي مول».

وتعتبر «ريل سينما» أول سلسلة من صالات السينما تدمج بين تقنية الصوت Dolby Atmos مع مكبّرات SLS في مجمّعها الكائن في «دبي مول»، والذي يضمّ 26 شاشة. ومع الصالة الجديدة، يرتفع عدد صالات «دولبي سينما»، التي تشغّلها ريل سينما حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4 صالات، وذلك في «دبي مارينا مول»، ومركز الغرير، و«دبي مول».

وتقدّم «دولبي سينما» لضيوفها تجربة حسية غامرة لمشاهدة الأفلام بتقنية «دولبي»، التي تتيح الاستمتاع بأدقّ التفاصيل مع ألوان فائقة الحيوية بفضل تقنية Dolby Vision®؛ بالإضافة إلى تقنية Dolby Atmos® التي توفّر أنقى الأصوات. وتهدف «دولبي سينما» بشكل خاص إلى الارتقاء بالتجربة السينمائية إلى مستويات غير مسبوقة من التشويق، بدءاً من الإنتاجات الضخمة، ووصولاً إلى أفلام «آرت هاوس».

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