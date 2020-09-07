دبي نجمة فيلم «فانغارد» الصيني

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لعبت دبي دور البطولة في فيلم «فانغارد» للممثل الصيني جاكي شان، حيث تجلت معظم معالمها ومواقعها في مشاهد الكليب الدعائي للفيلم، والذي رأى النور أخيراً، ليؤكد ذلك ريادة دبي على الخريطة السينمائية، وبكونها أضحت وجهة لصناع الأفلام العالمية. الكليب الدعائي للفيلم الجديد افتتح برسم «ذهبي» خاص لبرج خليفة، الأطول في العالم، حيث استضاف محيطه أعمال تصوير معظم مشاهد الفيلم، التي تم بعضها داخل دبي مول.

دقيقة ونصف، هو طول الكليب الدعائي لفيلم «فانغارد» للمخرج الصيني ستانلي تونغ، حازت دبي على نصيب الأسد من مشاهده، وهي التي استضافت معظم مشاهد الأكشن التي يتضمنها الفيلم، لا سيما مشاهد المطاردات الخطيرة، التي شهدها شارع الشيخ زايد، وعدد من مناطق الإمارة، كما تجلى في الكليب أيضاً مشهداً رائعاً لخور دبي، وذلك بحسب ما كشف عنه «تريللر» الفيلم الذي تستعد الصالات المحلية لاستقباله مطلع أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق عروض الفيلم في الصين، حيث يأتي تحديد الموعد الجديد، بعد قيام الشركة المنتجة للعمل بتأجيله، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي كانت قبلاً مقررة في يناير الماضي.

«فانغارد»، يعد العمل الثاني، الذي أعاد جاكي شان إلى دبي، بعد تقديمه فيها تجربته الأولى «كونغ فو يوغا»، وكلاهما ينتمي إلى سينما الأكشن، وكانت أعمال تصوير الفيلم في دبي قد شهدت تعاوناً بين العديد من الجهات الحكومية في الإمارة، وعلى رأسها شرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وشركة إعمار، وغيرها، مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وذلك بهدف تسهيل مهمة جاكي شان في «دانة الدنيا»، التي طالما عبر، في أكثر من مناسبة، عن حبه لها.

يذكر أن العمل، من تأليف ستانلي تونغ، بالتعاون مع تيفاني اليسا تونغ، ويشارك في بطولته يانغ يانغ وميا موغي ولن أي، وفادي زكي، وكذلك سيد بدرية وزينوي وانغ وغيرهم.

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