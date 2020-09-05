3 أفلام روسية بمهرجان البندقية

تشارك روسيا بثلاثة أفلام في مهرجان البندقية السينمائي الـ77 الذي افتتح يوم 2 سبتمبر، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، وبالدرجة الأولى فيلم «أيها الرفاق الأعزاء» للمخرج الروسي المعروف، أندريه كونشالوفسكي، الذي دخل فيلمه برنامج المهرجان الرئيس. وسبق أن فازت بعض أفلامه مثل «الجنة» وبيت الأغبياء بجوائز المهرجانات السابقة

أدت زوجته، يوليا فيسوتسكايا، دوراً رئيساً في فيلمه الجديد حيث تلعب دور مسؤولة شيوعية أيديولوجية تحاول كبح الانتفاضة الشعبية عام 1962 في مدينة نوفوتشيركاسك السوفييتية. ويروي الفيلم قصة تغير أيديولوجيتها بعد فقدان ابنتها في الانتفاضة.

أما برنامج المهرجان للأفلام الإبداعية Giornate degli Autori فاستضاف فيلم المؤتمر للمخرج الروسي، إيفان تفيردوفسكي، الذي يسلط الضوء على حادثة مأساوية لاختطاف الرهائن في مسرح نورد أوست في جنوب شرقي موسكو على أيدي الإرهابيين الشيشان.

ويعرض البرنامج نفسه فيلم قاتل الحيتان من إخراج الروسي، فيليب يوريف. ويروي الفيلم قصة حب بين شاب روسي وفتاة أمريكية تعمل في المواقع الإلكترونية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز