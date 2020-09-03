سادس دورات مهرجان أفلام السعودية تنطلق عن بعد

المصدر: الرياض - رويترز

انطلقت مساء أول من أمس، الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي تقام هذا العام بشكل افتراضي بالكامل، حيث يقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، والتي تتضمن عروض الأفلام واللقاءات مع صناع الأفلام وندوات وورشاً متخصصة.

50

يعرض المهرجان أكثر من 50 فيلماً ضمن ثلاث مسابقات هي مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلماً، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلماً، إضافة إلى 177 عملاً في مسابقة السيناريو غير المنفذ.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في المسابقات المختلفة 285 ألف ريال (نحو 76 ألف دولار).

إثراء

تمتد الدورة الجديدة حتى السادس من سبتمبر وتنظمها جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وقال مدير المهرجان أحمد الملا في كلمته في حفل الافتتاح على يوتيوب "يشهد العالم تحديات عديدة على كل المستويات، من الخاص إلى العام، من الفرد إلى البشرية، هذه التحديات التي لم نستسلم أمامها وابتكرنا حلولاً تفاعلية تستجيب لطموحاتنا في ظرف عابر مثل هذا، ولا يسعنا في إدارة المهرجان إلا التأكيد على أن استجابة ومؤازرة صناع الأفلام السعوديين كانت الحجر الصلب الذي بُنيت عليه هذه الدورة".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز