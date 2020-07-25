الفيلم الفلسطيني 200 متر ضمن اختيارات أيام فينيسيا السينمائي

المصدر: (دبي - البيان)

اختير الفيلم الروائي الطويل «200 متر» للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، للمشاركة في قسم «أيام فينيسيا» التي تقام ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، المقرر إقامته خلال الفترة من 2 – 12 سبتمبر المقبل، في مدينة البندقيةالإيطالية.

ويلعب بطولة الفيلم الذي يعد باكورة أعمال المخرج أمين نايفة الطويلة، كل من الممثل الفلسطيني علي سليمان، إلى جانب مجموعة من المواهب الواعدة مثل معتز ملحيس، محمود أبو عيطة، لنا زريق، غسان أشقر، غسان عباس، نبيل الراعي، علاء أبوصاع، أحمد طوباسي، عمر حطاب، سامية البكري، عامر خليل، وضياء حرب، وبمشاركة الممثلة الألمانية آنا أنتيربيرغر.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة طولكرم الفلسطينية، حول عائلة فرقها الجدار العازل الإسرائيلي قسرياً، ويقدم الحكاية من خلال رحلة الأب الذي يسعى لزيارة ابنه على الطرف الآخر من الجدار.

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