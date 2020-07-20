انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الممثل الياباني هاروما ميورا عن عمر يناهز 30 عامًا، حيث تم العثور عليه معلقًا في منزله واعتبرت الشرطة وفاته انتحارًا.

وقالت المصادر إن مدير أعمال الممثل عثر عليه في منزله مشنوقا، وكانت هناك رسالة انتحار في غرفته. وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه تم إعلان وفاته فور وصوله المستشفى، وتحقق شرطة طوكيو حاليًا في وفاته، إلا أنها تعتقد أن سبب الوفاة هو الانتحار.

ظهر ميورا لأول مرة في عالم الدراما اليابانية في سن السابعة من عمره من خلال المسلسل الدرامي Agri الذي تم بثه على قناة NHK في العام 1997، وخلال دراسته، شكل فرقة Brash Brats مع زملائه، إلا أن الفرقة أعلنت توقفها في العام 2005، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

وحقق الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا نجاحاً مميزاً وشعبية كبيرة بسن مبكرة في الدراما والسينما وحتى المسرح والموسيقى منذ منتصف العام 2000 من خلال بطولة مسلسل “14-sai no Haha”، وهو مسلسل درامي من انتاج Nippon Television Network Corp الذي تم بثه في العام 2006، وفيلم Koizora في عام 2007.

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