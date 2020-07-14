«في بيتنا سينما»: 11 فيلماً جديداً عن اللاجئين

المصدر: (الشارقة - البيان)

تعرض منصة «في بيتنا سينما»، التي أطلقها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، 11 فيلماً جديداً يتناول قضايا اللاجئين، ويوثق تجاربهم بحكايات يشارك في تقديمها نجوم عالميون مثل الممثلة أنجلينا جولي، وبن ستيلر، وغيرهم من نجوم السينما العالمية.

ويستضيف المهرجان، التابع لمؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة، جمهور المنصة عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.siff.ae مجاناً، خلال الفترة من 12 يوليو إلى 12 أغسطس، حيث يقدم لعشاق السينما أفلاماً من كندا ولبنان وإثيوبيا وآيسلندا وكينيا وسوريا والولايات المتحدة ومصر.

وتعرض المنصة من خلال أفلامها الظروف القاسية، التي يعيشها اللاجئون وعائلاتهم في رحلة البحث عن السلام والحرية والأمان في بلادهم، حيث تتضمن القائمة الفيلم اللبناني «هل تذكر أحلام طفولتك؟». ومن إثيوبيا فيلم «تحدي نياهوك»، فيما يتتبع الفيلم الوثائقي القصير «مركز ريفيوشي للاجئات في كينيا»، حياة الفتيات والشابات اللاجئات في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية. ومن خلال الفيلم «منطقة آمنة- بعد مرور 4 سنوات»، يطل علينا المخرج العالمي ماركو بولينجر في زيارة جديدة إلى مخيم «سعدنايل».

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