"الغسالة".. أول فيلم مصري بعد "الإغلاق"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة" بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

يشارك في فيلم "الغسالة" محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية، والفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور "الغسالة" حول "عمر"، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي "الغسالة" يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم "قصة حب"، الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019، بحسب صحيفة "الاهرام" المصرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز