يسرا تنتظر عرض «صاحب المقام»

المصدر: (القاهرة - البيان)

تنتظر الفنانة يسرا عرض أحدث أعمالها السينمائية «صاحب المقام» والذي تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ تقديمها فيلم «جيم أوفر» بمشاركة مي عز الدين.

وأوشك مخرج العمل ماندو العدل على الانتهاء من مونتاج ومكساج المراحل النهائية للفيلم، لتسليم النسخ النهائية لدور العرض في السينمات، حيث تتفاوض الشركة المنتجة للعمل لعرضه نهاية يوليو الجاري. يشارك في بطولة العمل، بخلاف يسرا كل من آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، وتدور أحداثه حول شخصية يسرا التي تظهر طوال الأحداث للفنان آسر ياسين الذي يجسد دور رجل أعمال ثري، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث، فيما تجسد الفنانة أمينة خليل شخصية زوجة آسر ياسين في العمل، والتي تتعرض لحادث أليم خلال الأحداث.

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