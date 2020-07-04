مهرجان السينما الأفريقية يكرّم هند صبري

المصدر: (القاهرة - البيان)

قرر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم الفنانة التونسية هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، خلال دورته العاشرة المقرر لها أن تقام في الفترة من الجمعة 12 مارس حتى الخميس 18 مارس 2021.

ويأتي تكريم هند صبري نظراً لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الأفريقية، بينما يعد المخرج علي عبد الخالق من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وما حققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الأفريقية. يشار إلى أن الفنان محمود حميدة يتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان للعام الثالث على التوالي.

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