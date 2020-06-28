"إيريكا" السيدة الروبوت الأكثر جمالاً تحصل على دور مهم في فيلم لهوليوود

المصدر: إعداد: نهى حوّا

استحوذ الروبوت الذكي على شكل إمراة، والمعروف باسم إيريكا، على دور هام في فيلم من نوع الخيال العلمي بعنوان "بي" لهوليوود تبلغ قيمته 70 مليون دولار.

وستلعب الممثلة الروبوتية دور بطلة خارقة معدلة وراثياً تحاول الهرب من العلماء الذين صنعوها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تصوير أولى مشاهد الفيلم في اليابان العام الماضي، مع توقع تصوير باقي الفيلم العام المقبل.

يذكر أن أيريكا التي ظهرت لأول مرة إلى العلن في عام 2015، هي من بنات أفكار عالم الروبوتات هيروشي ايشيغورو من جامعة أوساكا باليابان، وكان العالم في وقتها قد وصف إبداعه بـ "الروبوت الأكثر جمالاً وشبهاً بالإنسان في العالم".

يشبه جهاز الاندرويد الذي يعلم بالذكاء الاصطناعي امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، وعلى الرغم من عدم قدرة الروبوت على التنقل بمفرده، إلا أنه قادر على تحريك رأسه والغمز والكلام والتعرف على وجوه الناس.

يأتي أول ظهور للروبوت على الشاشة الفضية بعد اتفاق مع شركة "لايف برودكشونز" في لوس انجليس، وهي شركة متخصصة في فناني الذكاء الاصطناعي. وفيما يمتلك الروبوت ميزة على النجوم المشاركين في مجال تعلم السطور، لا يزال هناك حاجة للعمل على الشخصية استعداداً للدور.

وقد أفاد مؤسس "لايف برودكشونز" سام خوزي لصحيفة هوليوود ريبورتر بأن إريكا ليس لديها تجارب حياتية، كان يتعين محاكاة حركاتها وعواطفها من خلال جلسات فردية، مثل التحدث من خلال مشاعرها وتدريبها على تطور الشخصية.

كان ايشيغورو يحاول الحصول على أدوار تلفزيونية من أجل ايريكا منذ عام 2014، وقبل عامين أعلن أن الروبوت حصل على منصب قارئ أخبار.

أما بالنسبة الى تمويل الفيلم، فسيجري جزئياً من قبل "بوندت كابيتال ميديا"، التي مشاريعها السابقة شملت رسوماً متحركة مرشحة لجائزة أوسكار "لوفينغ فنسنت" عن حياة الفنان الهولندي البارز، فنسنت فان غوغ، كذلك أفيد عن تمويل من شركتين أخريين.

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