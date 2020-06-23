"الساحرة الشامانية" الكوري يفوز بجائزة في مهرجان "آنسي" الدولي

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز فيلم الرسوم المتحركة الكوري الجنوبي "الساحرة الشامانية" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان آنسي "Annecy" الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، وفقا لما أفادت به يونهاب أمس الاثنين.

وتلقى المخرج أن جيه-هون جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان، الذي بدأ يوم 15 يونيو و يستمر حتى 30 يونيو.

ورشح الفيلم في فئة جوائز لجنة التحكيم للأفلام الروائية إلى جانب 9 أفلام أخرى، بما يشمل فيلم رسوم متحركة كوري آخر وهو "المياه الجميلة" للمخرج جو كيونغ-هيون.

"استمتع العالم بالمهرجان كل في بلده ومكانه بسبب أزمة كورونا"، وفقا لما أفاد به المخرج "أن" في رسالة عبر الإنترنت رُفعت على موقع الحدث.

وأضاف أن "فيلم "الساحرة الشامانية" هو مسرحية موسيقية بخصائص كورية. ونتطلع لنراكم جميعا في دور السينما ونأمل أن يأتي اليوم الذي نتمكن فيه من تذكر كل زائر".

قصة "الساحرة الشامانية" مقتبسة من رواية كورية بنفس العنوان، تصور انهيار أسرة تقليدية بعد حدوث صدام ديني بين أفرادها الذين انقسموا بين المسيحية والشامانية.

ويُشار إلى أن المخرج "آن جيه-هيون" هو أول مخرج أفلام كوري ينافس على جائزة من جوائز مهرجان آنسي الدولي. وقد تلقى فيلمه للرسوم المتحركة الذي رسمه بيده "الأيام الخضراء: الديناصور وأنا" دعوة للمهرجان في عام 2011.

وعلى صعيد آخر، حصل الفيلم الكوري الجنوبي "سورا" لمخرجه جونغ هيه-جي على جائزة لجنة التحكيم في قسم أفلام التخرج.

ويُشار إلى أن مهرجان "آنسي الدولي"، الذي بدأ في العام 1960، يعد واحدا من أبرز الفعاليات المرتبطة بمجال الرسوم المتحركة في العالم. وقد عقد المهرجان هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وفاز الفيلمان الكوريان الجنوبيان "فتاتي الجميلة، ماري" و"اوسيم" بجائزة أفضل رواية بالمهرجان بعامي 2002 و 2004، على التوالي.

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