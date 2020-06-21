دينا الشربيني تستعدّ لتصوير عملين سينمائيين

المصدر: القاهرة - مها سمير

تعتزم الفنانة دينا الشربيني، المشاركة في أعمال سينمائية متنوعة، خلال الأيام المقبلة، حيث تدخل «بلاتوهات» التصوير لتصوير عملين سينمائيين؛ تجسد فيهما البطولة النسائية، فيما تنتظر عرض فيلم ثالث، تحت عنوان: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

أول أعمال دينا المقرر انطلاق تصويره مطلع شهر يوليو المقبل، مع أخذ الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس «كورونا»، فيلم بعنوان «30 مارس» من بطولة خالد الصاوي وأحمد الفيشاوى والفنان أحمد خالد صالح ومن إخراج أحمد خالد موسى، حيث ينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما.

أيضاً تجسد دينا الشربيني دور البطولة النسائية في فيلم «التهويدة» الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب، ويقوم ببطولته عمرو يوسف، والعمل من إخراج طارق العريان، الذي يقوم بالتحضير للفيلم حالياً والاستقرار على باقي المشاركين استعداداً لانطلاق التصوير.

وتنتظر دينا عرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدواني وآخرون، حيث من المقرر عرض الفيلم بمجرد إعادة فتح دور العرض من جديد بعد انتهاء أزمة «كورونا».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز