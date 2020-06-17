استبيان عملاء "ڨوكس سينما": 98% يرون أن قطاع السينما سيستعيد نشاطه

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «فوكس سينما»، الذراع السينمائية التابعة لشركة «ماجد الفطيم» عن نتائج الدراسة الاستقصائية الجديدة التي أجرتها، التي أظهرت أن قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يستعيد نشاطه ودوره قريباً جدّاً.

وأكّد 98 % من المشاركين في الاستبيان أنهم يعتزمون العودة إلى ارتياد دور السينما والاستمتاع بعروض الشاشة الكبيرة في غضون أشهرٍ من إعادة الافتتاح.

وقد أُجريت الدراسة الاستقصائية على مراحل خلال الفترة ما بين شهري أبريل ومايو 2020، من قبل مجموعة مخصصة لأبحاث السوق عبر الإنترنت في «ماجد الفطيم»، واستطلعت 1,240 مشاركاً خلال فترة الإغلاق المؤقت لصالات السينما والمرافق الترفيهية. وتسلط نتائج الدراسة الضوء على ثقة العملاء، بالإضافة إلى تدابير الصحة والسلامة التي يتوقع الزوار وجودها عند عودتهم إلى ارتياد السينما.

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