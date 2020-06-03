9 أفلام عالمية جديدة على منصة "في بيتنا سينما"

المصدر: الشارقة - البيان

إيماناً منه بأهمية الفنون السينمائية وأثرها في ثقافة ووعي المجتمعات، يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التابع لمؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة، وعبر منصته "في بيتنا سينما" www.siff.ae التي أطلقها أخيراً، 9 أفلام سينمائية جديدة من 8 دول عالمية تُعرض مجاناً حتى يوليو المقبل.

ويعلن المهرجان عن تمديد عروض الأفلام عبر المنصة حتى نهاية الشهر المقبل (يوليو) بعد أن كان من المقرر عرضها حتى نهاية مايو الماضي ليتيح أمام رواد الفنّ السابع فرصة الاستمتاع بالأعمال السينمائية، كما سيستمر في تقديم الأعمال بما تقتضيه الظروف ليبقى على مسافة قريبة من الجمهور في ظلّ إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد.

وتضم القائمة الجديدة من الأفلام التي عرضتها شاشات المهرجان خلال السنوات الماضية تشكيلة متميزة من الأعمال، حيث تعرض من البحرين عملين الأول "زينب" للمخرج محمد إبراهيم محمد، إلى جانب العمل "سوريج" لمخرجه هاشم شرف.

سومر الكبير

ومن السعودية تعرض المنصة فيلم المخرجة لولوة العبدالواحد "فويس نوت"، في الوقت ذاته تعرض المنصة الفيلم الروائي الطويل من سويسرا لمخرجه ستيفان جاقر "سومر الكبير" 98 دقيقة.

وتقدم المنصة لروادها فيلم الرسوم المتحركة البريطاني "العلاج بالصدمة" للمخرجين ماتيو لاندور، وبالي أنجل.

وفي جولة نحو آفاق الدراما الإنسانية تعرض المنصة الفيلم النرويجي "شعر الماما"، لمخرجته مايا أرنيكليف.

وسيكون رواد المنصة على موعد مع الفيلم الأسترالي "شيربرت روزنكرانتز، أنت جميلة"، للمخرجة ناتالي فان دن دونغين، كما وتعرض المنصة الفيلم البرتغالي "انتماء" للمخرجة لورا سيكساس.

كما تعرض المنصة الفيلم الإسباني "قمصان إلى السماء" لمخرجه جوردي فيري باتايا.

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