50 فيلماً على «أوان» احتفاء بعيد الفطر

المصدر: (دبي - البيان)

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إتاحة أكثر من 50 فيلماً سينمائياً جديداً، عبر منصة «أوان» الرقمية، التي تعد أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي، للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة، من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة، وبجودة عالية، وعلى جميع المنصات الذكية والرقمية، وذلك في إطار الحرص على متابعة تقديم كل ما هو متميز ومتجدد للجمهور العربي في كافة أنحاء العالم، في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم، في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل.

وتضم قائمة الأفلام السينمائية التي سيتاح للجمهور متابعتها مجاناً، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، مجموعة من الأعمال الدرامية والكوميدية، لنخبة من نجوم الفن السابع في العالم العربي، بداية من فيلم «مرجان أحمد مرجان»، وفيلم «حتى لا يطير الدخان» لعادل إمام، ومجموعة أفلام هاني رمزي الكوميدية الأخيرة: الرجل الغامض بسلامته، نمس بوند، أسد وأربع قطط، السيد أبو العربي، غبي منه فيه، الحب الأول، إلى جانب مجموعة مختارة من أعمال أحمد السقا السينمائية: الجزيرة، تيمور وشفيقة، حرب أطاليا، حمادة يلعب، تيتو، وأفلام رامز جلال: شبه منحرف، حد سامع حاجة، وأفلام محمد هنيدي: فول الصين العظيم وعسكر في المعسكر، وفيلم «حلق حوش» مع ليلى علوي، وأفلام مصطفى قمر: حبك نار، بحبك وأنا كمان، قلب جريء، بالإضافة إلى فليمي محمد سعد: عوكل واللمبي، وفيلم «الدادة دودي» لياسمين عبد العزيز، وفيلم «حرامية في تايلاند» و«سيد العاطفي» و«خالتي فرنسا» و«كلم ماما» و«السفاح» و«عزبة آدم».

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