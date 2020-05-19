وفاة الممثل الفرنسي المشارك في "وداعاً بونابرت" و"المهاجر" ليوسف شاهين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أمس الاثنين عائلة الممثل الفرنسي الشهير ميشال بيكولي وفاته يوم 12 مايو الجاري عن عمر ناهز 94 عاما.

وتوفي بيكولي إثر جلطة دماغية بين ذراعي زوجته لوديفين وولديه إينور وميسيا، وفق (فرانس 24).

وبرز ميشال بيولي بفضل فيلم "لو ميبري" العام 1963 الذي شكل فيه ثنائيا رائعا مع بريجيت باردو.

وشارك بعدها في أكثر من 150 فيلما، من دوره الاستفزازي في "غراند بوف" إلى "أبيموس بابام" الذي يؤدي فيه دور بابا تساوره الشكوك في العام 2011. وكان هذا آخر أدواره الكبيرة في السينما.

وتميزت مسيرته الفنية بطولها وارتباطها بأفلام كثيرة للويس بونويل وكلود سوتيه. وكان بيكولي انتقائيا في أفلامه وقد تعاون أيضا مع مخرجين كبار آخرين من أمثال رنوار ورينيه وديمي وملفيل وفاردا وهيتشكوك. وانتقل أيضا للإخراج في سن السبعين.

وشارك بيكولي في عدد من الأفلام العربية للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، الذي ربطته به علاقة صداقة وطيدة، على غرار "وداعا بونابرت" عام 1985 و"المهاجر" عام 1994.

ولد بيكولي في العام 1925 في عائلة موسيقية. ورشح للفوز أربع مرات بجائزة سيزار أعرق الجوائز السينمائية الفرنسية لكنه لم يفز في أية مرة.

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