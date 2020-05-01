"ليلى علوي الأفغانية" تحيّر الجماهير

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت في الآونة الأخيرة على موقع "تويتر" صورة فتاة أفغانية تشبه الفنانة ليلى علوي، ما جعل الجماهير في حيرة كبيرة في التفريق بينهما.

ودفعت هذه الحيرة الفنانة المصرية إلى التفاعل مع التعليقات، فكتبت على حسابها الرسمي في "تويتر": "سبحان الله، يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبَّهوا صورة الفتاة الأفغانية بزيها الملوَّن بليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.

وقال أحدهم:" ليلي علوي النسخة الأفغانية"، وكتب آخر:" افتكرتها ليلى علوي".

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