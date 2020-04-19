"الشارقة السينمائي" يطلق منصة رقمية لعرض مختارات من الأفلام العالمية

المصدر: وام

أطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة منصة أفلام عالمية تضمّ 11 فيلماً من 8 دول عبر موقعها الإلكتروني الخاص www.siff.ae ابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر مايو المقبل و ذلك حرصاً منها على الارتقاء بثقافة ومعارف الأجيال الجديدة.

وتقدم الأفلام التي تضمها المنصة أعمالاً من انتاجات روائية طويلة وقصيرة وأفلام رسوم متحركة تعالج العديد من القضايا الدرامية والإنسانية والكوميدية لمخرجين وصنّاع أفلام من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران.

واكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة /فن/ ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب اهمية تعزيز الفكر والثقافة الفنية للأجيال الجديدة والنهوض بقدراتهم لهذا قمنا بتخصيص باقة متنوعة من الأعمال السينمائية ذات مضامين هادفة وثرية تغني تجارب الأطفال والشباب وتبقيهم على تواصل مع عالم الفنّ السابع.

واضافت ان المنصة تترجم واجبنا ومسؤوليتنا تجاه الأجيال الجديدة وتعكس سعينا لضمان استمرارية العمل الإبداعي والفني في مختلف الظروف والمضي قدماً في نقل المعارف والخبرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمبدعين العالميين إلى الأطفال والشباب من مختلف بلدان العالم لتشجيعهم على الابتكار في صناعة أفلامهم السينمائية الخاصة والإبداع في شتى مجالات الفن الإعلامي الحديث.