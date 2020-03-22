مهرجان «كان» السينمائي يفتح أبوابه للمشرّدين

المصدر: (كان - أ ف ب)

أعلن المسؤولون في «كان» الفرنسية، أول من أمس، أن المدينة ستفتح الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي السنوي، الذي تم تأجيله بسبب فيروس «كورونا»، للمشردين، مع انتشار الوباء في فرنسا. وقد تم إلغاء مهرجان «كان» السينمائي، الذي كان مقرراً في الفترة الممتدة من 12 مايو إلى 23 منه، بسبب انتشار وباء كوفيد 19، الناتج عن فيروس «كورونا» المستجد.

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت سلطات بلدية «كان»، إن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، كيّف لاستيعاب ما يصل إلى 50 شخصاً يعيشون في الشارع، في ما اعتبروه «رمزاً للتضامن».