«بيتر آند ويندي» نسخة حية بتوقيع لاوري

المصدر: (دبي - البيان)

بعد نجاحها في تحويل عدد من الكلاسيكيات إلى أفلام حية، من بينها «سندريلا» و«الجميلة والوحش»، وأيضاً «علاء الدين» الذي كان آخرها، ها هي ديزني تمضي الخطى نحو تجربة جديدة، حيث تستعد لإحياء قصة «بيتر بان» الكلاسيكية، عبر تحويلها إلى نسخة سينمائية حية، مخرجة إياها من عالم «الانيمشن»، ولكنها في هذه المرة ستعتمد على مسرحية «بيتر آند ويندي» (Peter and Wendy)، لتستعيد من خلالها ارثر مبتكر الشخصية جيمس باري.

حكاية الفيلم الجديد، تدور حول ويندي التي تعود في كل ليلة أن تسرد لشقيقيها الصغيرين مايكل وجون، واحدة من قصص مغامرات الفتى «بيتر بان»، الذي يعيش في «نيفرلاند»، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبداً، ولكنها لم تعتقد يوماً أن يزورها «بيتر بان» بصحبة الجنية الصغيرة «تينكر بيل»، لتكتشف أن كل ما كانت تظنه خيالياً، قد أصبح حقيقة.

ومعظم التقارير أشارت إلى أن الممثلة مارغوت روبي، هي التي ستتولى لعب دور الجنية الصغيرة «تينكر بيل»، وأن ديزني اختارت الممثل خواكين فينيكس، بطل فيلم «جوكر»، من أجل لعب دور «الكابتن هوك»، إلا أن المؤكد هو وقوع ديزني على الطفل الكسندر مولوني ليرتدي عباءة «بيتر بان»، بينما تقف أمامه الطفلة ايفر اندرسون، والتي ستلعب دور «ويندي»، وذلك وفق ما كشفت عنه مجلة فارايتي أخيراً، في تقرير لها أكدت فيه نقلاً عن موقع «أي إم دي بي»، أن الفيلم سيحافظ على الموسيقى الأصلية للعمل الكلاسيكي.