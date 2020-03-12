أفلام الأسبوع.. عين على الواقع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

السينما هي عين الواقع، ولعل نجاحها في طرح قضايا المجتمعات المختلفة، قد أسهم في ظهور تيار «السينما الواقعية»، التي تعتبر من أكثر المدارس السينمائية اتصالاً بالجمهور، تمثلهم وتمثل لهم، وفي هذا السياق، عملت صالات السينما المحلية على تقديم تشكيلة واسعة من الأفلام التي تنتمي بشكل أو آخر إلى هذه المدرسة، حيث يمكن من خلالها قراءة الواقع، والاطلاع على أوضاع المجتمعات الأخرى، بصورة سينمائية جميلة.

سينما عقيل اسم الفيلم:LES MISÉRABLESإخراج:لادج لي

يوصف هذا العمل بأنه واقعي، وقد حاز تقييمات نقدية عالية، وأحداثه تعكس شغف صانعه بتقديم لمحة عن الضغوط النفسية والفروقات الاجتماعية التي يعيشها سكان الضواحي الفرنسية. والفيلم يعرض في مهرجان «فرانكو فيلم»، الذي تنظمه سينما عقيل بالتعاون مع السفارة الفرنسية والرابطة الفرنسية في دبي.

فوكس سينما اسم الفيلم:Thappadإخراج:أنوبهاف سينها

هذا العمل، يعد واحداً من أبرز الأعمال الهندية الصادرة هذا العام، ويضيء على مشكلات الواقع، من خلال «أمريتا»، التي تشعر لوهلة بأنها تعيش حياة مثالية بلا مشكلات، وأن علاقتها الزوجية رائعة، ولكن هذا الشعور يتغير بعد أن يصفعها زوجها أثناء حضورهما حفلة، ما يجعلها تعيد تقييم حياتها وعلاقتها بزوجها.

ريل سينمااسم الفيلم:أسوار عاليةإخراج:هشام عيسوي

أحداث هذا العمل تجري في مسارات اجتماعية مختلفة، داخل المجتمع المصري، وتتناول بمجملها العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج الفيلم على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس. والفيلم من بطولة: رانيا يوسف، وعبد العزيز مخيون، وراندا البحيري.