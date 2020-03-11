«بيت الليل» يحصد 7 نجمات على موقع «اي ام دي بي»

تقييمات نقدية إيجابية حظي بها فيلم الرعب «بيت الليل» (The Night House) للمخرج ديفيد بروكنر، وذلك خلال عرضه في مهرجان صاندانس السينمائي، حيث تمكن الفيلم الذي يعد التجربة الإخراجية الثانية لديفيد بروكنر، من اقتناص نحو 86% من التقييمات الإيجابية على موقع روتن تميتوز، وذلك بناء على 22 مقالة نقدية، فيما حظي بـ 7 نجمات على موقع «اي ام دي بي»، الأمر الذي يرفع من نسب نجاح الفيلم في صالات السينما، بعد انطلاق عروضه المقرر في أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد، من بطولة الممثلة ريبيكا هول، وسارة جولدبرج، وستايسي مارتن، وفوندي كورتيس هال، وإيفان جونيجكيت، وأحداثه تدور حول أرملة تكتشف بعد رحيل زوجها، مجموعة من الأسرار الغامضة التي تجعل حياتها أشبه بكابوس، علماً بأن عملية تصوير الفيلم أسندت إلى اليشا كريستيان، الذي سبق له أن صور فيلم (Columbus) الصادر في 2017.