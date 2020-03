رغم مرور 8 عقود على صدور فيلم «ذهب مع الريح» للمخرج فيكتور فليمنغ، إلا أنه لا يزال يتمتع ببريق لافت، فلا يوجد حتى الآن عمل سينمائي استطاع أن يمتع الأجيال على اختلافها، مثل هذا الفيلم الذي اقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتبة مارغريت ميتشل. الفيلم اقتنص آنذاك 8 جوائز أوسكار، واختاره معهد الفيلم الأمريكي ليكون الرابع في قائمة أفضل 100 فيلم أمريكي في القرن العشرين. جمالية الفيلم تكمن في قدرته على تصوير انعكاسات الحرب الأمريكية الأهلية على المزارعين الجنوبيين، وصعود المجتمع الصناعي مع فرض قيم المنتصرين، وتحرير العبيد، وانهيار المجتمع الإقطاعي، وتأثير جميع ذلك على الأفراد عبر قصص حب متشابكة.

اسم الفيلم: Gone with the Wind

إخراج: فيكتور فليمنغ

سيناريو: سيدني هاوارد

بطولة: فيفيان لي، كلارك غيبل، أوليفيا دي هافيلاند، ليزلي هاوارد

سنة الإنتاج: 1939