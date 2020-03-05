أفلام الأسبوع.. الدراما والإثارة تحتل الصدارة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تفتح صالات السينما المحلية أبوابها خلال هذا الأسبوع أمام أفلام الدراما والإثارة التي احتلت الصدارة، وتميزت بقدرتها على اصطحاب المشاهد في رحلة ساحرة، تفيض بالمغامرات، والأسئلة المختلفة، بعض تلك الأعمال جاءت من الهند، وأخرى من أفريقيا وأمريكا، وكلها تقدم رؤى إخراجية مختلفة المشارب، الأمر الذي صنع منها أفلاماً قادرة على العيش طويلاً في الذاكرة الإنسانية.

اسم الفيلم: Trance

إخراج: أنور رشيد

مكان العرض: ريل سينما

فيلم هندي ينطق بلغة المالايالامية، قصته تفيض بالدراما المصاغة بطريقة جميلة، وتدور حول فيجو براساد الذي يقرر بعد انتحار شقيقه المريض كونجان، الانتقال للعيش في مومباي، من أجل البحث عن فرص أفضل، ولكنه يقع أمام رجلين يتكسبان من الدين، لذا يبدأ التخطيط ليصبح واعظاً.

اسم الفيلم: The Burial of Kojo

إخراج: بليتز بازاول

مكان العرض: سينما عقيل

يأتي هذا العمل في إطار برنامج مهرجان «فرانكو فيلم»، ويضيء على غانا التي استضافت تصوير مشاهده بالكامل، والتي تدور حول «كوجو» الذي يترك للموت في منجم ذهب مهجور في رحلة تعدين غير قانونية مع شقيقه كوابينا، وتسافر ابنته «إيسي» لتتبعه وإنقاذه، حيث تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها وعمها، وتبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها.

اسم الفيلم: The Invisible Man

إخراج: لاي وانيل

مكان العرض: فوكس سينما

يحتل هذا الفيلم مكانة جيدة في شباك التذاكر، وهو يعد إحياءً لسلسلة الرعب الكلاسيكية «الرجل الخفي»، ويعتمد على رواية لهربرت جورج ويلز، والتي تتناول قصة «سيسيليا»، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، وبينما تحاول بناء حياتها من جديد، تكتشف أن حبيبها قد يكون حياً بصورة أو بأخرى.