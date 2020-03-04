دبي .. صحراء المرموم تحتضن شغف الشباب بصناعة الأفلام

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المرموم فيلم في الصحراء، بحضور هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي (دبي للثقافة)‬⁩ ومحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد.

وتهدف المبادرة التي تأتي تحت مظلة النسخة السابعة من موسم دبي الفني إلى دعم قطاع الأفلام الناشئة في دبي، وتعزيز مكانة صحراء المرموم وجهةً سياحية ثقافية ومحمية طبيعية ثرية بعناصر التراث والثقافة المحلية.

وبهذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في دبي للثقافة: "تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور وبالأخص فئة الشباب منهم حول صناعة السينما".

مضيفةً أن برنامج المرموم فيلم في الصحراء يناسب كافة أفراد الأسرة لأنه يشمل ورش عمل متنوعة حول صناعة الأفلام للأطفال واليافعين.

يستمر الحدث الذي تنظمه دبي للثقافة حتى 7 مارس ويتيح للجمهور تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق في صحراء المرموم.

يذكر أن سينما عقيل بوصفها القيم على برنامج الأفلام ستعرض باقة من الأفلام المحلية القصيرة ومجموعة من الأفلام العالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية.

كما ستعرض مجموعة من الأفلام الصامتة داخل صندوق الأفلام، أول سينما متنقلة في دبي والمنطقة.

وتأتي شراكة دبي للثقافة مع صندوق الأفلام انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ولتشجيع أصحاب الهمم من فئة الصم والبكم على حضور الفعاليات الثقافية.