مهرجان البحر الأحمر السينمائي يلغي دورته الافتتاحية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تأجيل دورة المهرجان الافتتاحية التي كان من المقرر اقامتها في مدينة جدة التاريخية، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، نشرته على موقع تويتر أن القرار يأتي "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصاً على صحة وسلامة ضيوف المهرجان وجمهوره وفرق عمله".

وتقدمت إدارة المهرجان إلى كافة صناع السينما بالاعتذار عن هذا القرار الذي وصفته بـ "الصعب". وقالت: "يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم التواني في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالمياً".

وأشارت إلى أن المهرجان سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري، ونوهت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة العام الجاري، حالما أمكن ذلك.