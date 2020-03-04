يحظى فيلم «كل شيء عن إيف» بمكانة مرموقة في السينما، ويعد من أفضل النصوص السينمائية في تاريخ هوليوود، حيث يعده كثير من النقاد علامة فارقة في تاريخ السينما. حكاية الفيلم تدور في دهاليز التمثيل المسرحي، وتستعرض ما يعترض حياة الممثلين والعاملين في المسرح من مشكلات وإحباط، ويكشف خبابا الطرق التي يسلكها البعض طلباً للشهرة والنجاح. الفيلم رشح إلى 13 جائزة أوسكار، اقتنص نصفها على الأقل، ومن بينها أفضل فيلم، ومخرج وسيناريو وتصميم وممثل مساعد، بينما احتل المرتبة الـ16 في قائمة معهد الأفلام الأمريكي لأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية، وهو ما جعل منه واحدة من أهم كلاسيكيات هوليوود.

اسم الفيلم: All About Eve

إخراج: جوزيف مانكوفيتش

سيناريو: جوزيف مانكوفيتش، إريش كستنر

بطولة: بيتي ديفيس، آن باكستر، سيليست هولم، غاري ميريل، مارلين مونرو

إنتاج: 1950