نيكول كيدمان تشتري حقوق رواية «زوجتي الجميلة»

أعلنت الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان أخيراً، عن شرائها حقوق رواية «زوجتي الجميلة» (My Lovely Wife) للكاتبة الأمريكية سامانثا داونينغ، حيث توصف الرواية الصادرة في 2019، بأنها ذات طابع كوميدي سوداوي، وتتمحور فكرتها حول الطبيعة البشرية، فيما أحداثها تدور بين زوجين يعيشان حياة مثالية، ولكنهما يخفيان سراً غامضاً، حيث يساعد الزوج زوجته على الاستمرار في قتل الأبرياء، من خلال إخفائه حقيقة ما تقوم به.

موقع «ديدلاين» السينمائي، كان قد أشار في تقرير له، إلى أن الرواية قد تشكل طريقاً لإنتاج فيلم كوميدي ناجح، فيما لم يوضح الموقع، إن كانت نيكول كيدمان تنوي إنتاج الرواية فيلماً سينمائياً أو مسلسلاً تلفزيونياً، في حين توقع أن تتولى كيدمان دور البطولة في العمل الذي توقع أن تبدأ كيدمان فيه قريباً، كما لم يتم الكشف بعد عن قائمة الممثلين المرشحين لتجسيد شخصيات الرواية، التي رشحت لجائزة إدغار، ضمن فئة أفضل رواية بطبعة أولى.