سريديفي.. نجمة بوليوود الأولى

5 عقود، أمضتها الممثلة الهندية الراحلة سريديفي، في أروقة السينما، صانعة منها نجمة بوليوود الأولى، وهي الحاصلة على وسام بادما شري، رابع أعلى وسام مدني في الهند.

سريديفي التي أثرت السينما بنحو 300 فيلم، بدأت خطواتها الأولى في التمثيل عندما كانت في سن الرابعة، وظهرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في عديد الأعمال الناطقة بلغة التاميل، ونجحت في الوقوف قبالة العديد من نجوم بوليوود الكبار مثل كمال حسن وراجينيكانث.

سريديفي التي ترك الدراسة مبكراً، من أجل "عيون" السينما، لجت عوالم بوليوود في 1979 عبر فيلم «سولفا ساوان»، فيما شكل فيلم «صدمة» (1983) بدايتها الحقيقية، بينما مكنها فيلم «هيماتوالا»، من حجز مكانتها بين كبار نجمات بوليوود.

خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، أمتعت سريديفي جمهورها بأفلام تلعب فيها النساء أدوار البطولة مثل «تشاندني» و«لامهي». واستطاعت في أعمالها الخروج من الإطار النمطي للبطلة الخجولة في السينما الهندية، التي ابتعدت عنها بعد زواجها من المنتج بوني كابور في 1996 لتعود إلى الشاشة الفضية في 2012. وكان آخر ظهور لها في 2017 عبر فيلم «أمي».