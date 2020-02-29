تأجيل مهرجان البحرين السينمائي بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك التزاما بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وكذلك استجابة لقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتعليق كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين ابتداء من اليوم حفاظًا منها على سلامة الجميع.

مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والتوفيق.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival تالتي تقام حت شعار "سينما لأجلك"، في الفترة من 4 لغاية 8 مارس 2020 وذلك بتنظيم من نادي البحرين للسينما وبرعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي.

ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.