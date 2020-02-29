«مرحباً بالمشاكل» يزاوج بوليوود ونوليوود سينمائياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«مرحباً بالمشاكل» عنوان المشروع الأول الذي يجمع عملاق صناعة الأفلام الهندي بوليوود مع النيجيري «نوليوود» ضمن قصة حب متداخلة الثقافات من المقرر عرضها في دور السينما في أبريل المقبل.

أحداث الفيلم الناطق بغالبيته باللغة الإنجليزية مع خليط من اللغتين الهندية والنيجيرية الأم، وليدة تجربة الكاتبة هاميشا دارياني أهوجا التي عايشتها بين الهند ونيجيريا. «أنا هندية لكني عشت طوال حياتي في نيجيريا، حيث يعشق الجميع بوليوود ونوليوود، ما أوحى لي بفكرة تتساءل لماذا لم يسبق لأحد أن كتب عن قصة حب تجمعهما»، تقول هاميشا.

تواصل

الكوميديا الحافلة بالضحك مع قليل من الدموع جذبت رواد مواقع التواصل في نيجيريا الذين أعربوا عن لهفتهم حيال موعد إطلاق الفيلم المنتظر. وغرّد جيروم أنتوين لويس يقول: «يا إلهي عنوان الفيلم لوحده يدفعني لمشاهدته، لا أطيق انتظاراً!».

ليس تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها نوليوود تعاوناً عالمي النطاق، حيث دخلت صناعة أفلام البلاد في شراكات مع كل من الصين والولايات المتحدة وفرنسا لإنتاج أعمال سينمائية كبيرة. وتعتقد أهوجا أن مثل تلك الشراكات مهمة في إبراز مواهب نيجيريا خارج الحدود الأفريقية.