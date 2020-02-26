فين ديزل.. بطل خارق في «بلادشوت»

خطوة جديدة يمضي بها الممثل فين ديزل في مشواره السينمائي، فبعد أن أطل علينا كسائق محترف في سلسلة «فاست اند فيوريوس»، وارتدى عباءة «زاندر كيج» في سلسلة (xXx) ها هو يطل في فيلمه الجديد (Bloodshot) مرتدياً قناع «راي غاريسون» الخارق، الذي خرج من رحم كتب الكوميكس.

«راي غاريسون» جندي من النخبة، يتعرض للقتل، ولكنه يبعث من الموت بأعجوبة، نتيجة حقن عروقه بتكنولوجيا النانو، التي تقويه وتساعده على الشفاء فوراً، إلا أنه في المقابل، يفقد ذاكرته، ويسعى جاهداً لاستعادة حياته الماضية والسيطرة عليها باستخدام الحب.

في فيلم «بلد شوت» الذي سيرى النور قبل نهاية الشهر الجاري، تبدو شخصية «راي غاريسون» مدهشة وممتعة في الوقت نفسه، وفق تصريحات فين ديزل في مقابلة أجرتها معه الشركة المنتجة للفيلم، وحصلت «البيان» على نسخة منها.

حيث يشير إلى أنه «رغم أنه تم التحكم في الشخصية، إلا أن راي يظل بطلاً يتمتع بقدرات فريدة بسبب تقنية النانو، وبتقديري أن الأهم من كل ذلك، هو ما يجري في داخل الشخصية نفسها، وأعتقد أن ذلك هو ما يثير الإعجاب، لأنه مدفوع بالحب».

ورغم خبرته العالية في أفلام الأكشن، يبدو أن لشخصية «راي غاريسون» وقعاً آخر في نفس ديزل، الذي توقع أن تتمكن من إثارة تعاطف الجمهور.

وقال: «من خلال خبرتي فالجمهور عادة يشعر بالتعاطف العميق مع الشخصية الفريدة تماماً، وبالنسبة لي، لم أر شخصية مثل هذه من قبل، يمكنها التركيز بشكل كامل على إنجاز المهمة، ولكن من ناحية الجمهور، ستكون النظرة مختلفة تماماً، كونه يعلم أن دوافع راي غاريسون طيبة».

ولعل أكثر ما يميز هذا الفيلم، هو قدرته على فتح العيون على فرص جديدة لاستكشاف تقاطع التكنولوجيا مع حياتنا اليومية.