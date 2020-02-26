يعتبر هذا الفيلم أحد أكثر الأعمال إشادة في تاريخ السينما، حيث أدرج في عام 1998 ضمن قائمه أفضل 100 فيلم أمريكي على الإطلاق، واختير ليكون ضمن سجل الأفلام الوطنية في مكتبة الكونغرس، لتأثيره الحضاري والتاريخي والجمالي.

حكاية الفيلم الذي أخرجه فرانك كابرا، والمقتبس عن قصة «الهدية الأعظم»، تدور حول جورج بايلي، الذي شعر مع حلول ليلة الميلاد أن حياته ليس لها معنى ولذا يقرر الانتحار، إلا أن كليرانس أودبودي، يتدخل لإنقاذه، ولأجل ذلك يقوم بعرض سريع لما نجح هذا الرجل اليائس في القيام به لكل من يحيط به، ومن بينها إنقاذه لأخيه من الغرق أثناء صغره.

اسم الفيلم: It›s a Wonderful Life

إخراج: فرانك كابرا

تأليف: فيليب فان دورين ستيرن

بطولة: دونا ريد، جيمس ستيوارت، لايونيل باريمور، كارولين غرايمز

إنتاج: 1946