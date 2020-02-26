المخرج ليوس كاراكس يعود إلى السينما بعد غياب 7 سنوات

نحو الدراما الموسيقية يتطلع المخرج الفرنسي ليوس كاراكس للعودة إلى أروقة السينما مجدداً، بعد غيابه عنها لنحو 7 سنوات، منذ تقديمه لفيلم (Holy Motors) الذي أثار به الجدل.

حيث كشف كاراكس أخيراً، عن نيته تقديم فيلم جديد يحمل عنوان (Annette)، والذي يحكي فيه قصة كوميدان (آدم درايف) وزوجته مغنية السوبرانو المشهورة عالمياً (ماريون كوتيارد)، واللذين تأخذ حياتهما منعطفاً جديداً وغير متوقع، عند ولادة ابنتهم «أنيت»، التي يكتشفان امتلاكها لموهبة فريدة من نوعها.

بطولة الفيلم الذي كتب نصه رون ورسل ميل، سيتولاها كل من الممثل آدم درايفر بالشراكة مع ماريون كوتيار، إلى جانب سيمون هيلبرغ، فيما أكدت التقارير القادمة من مهرجان برلين السينمائي أن الفيلم الذي تم تصويره خلال أغسطس الماضي، وتم الانتهاء من عمليات المكساج في نوفمبر، سيكون من إنتاج ماريوس دي فريس، منتج فيلم «لا لا لاند»، في حين توقع البعض أن يكون العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي الذي سيعقد في مايو المقبل.