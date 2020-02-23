إيرادات فيلم «لص بغداد» تصل إلى 30 مليون جنيه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي

المصدر: (دبي - البيان)

وصلت إيرادات فيلم «لص بغداد» إلى 30 مليوناً في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك منذ انطلاق عرضه، بعدما حقق أول من أمس الجمعة 529,705 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه 22 يناير الماضي، وحسب موقع اليوم السابع، من المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم نال إشادات كبيرة بسبب تنوعه بين الأكشن والكوميديا.

وفى سياق آخر بدأ عرض الفيلم في جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءاً من يوم 29 يناير الماضي، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم في مدن دبي والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق، الذي يظهر ضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.