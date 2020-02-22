ديب يعرض فيلمه الجديد في «مهرجان برلين»

المصدر: (برلين - د ب أ)

شارك النجم الأمريكي الشهير جوني ديب أمس في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

ويعرض ديب في المهرجان فيلمه الجديد «ميناماتا»، الذي يجسد فيه شخصية المصور الأمريكي دابليو أوجين سميث (1978 - 1918). ويعرض المهرجان اليوم أول الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمنافسة على الدب الذهبي، وهو فيلم «المتطفل» للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا ميتا، و«بعيد عن الأنظار» للمخرج الإيطالي جيورجيو ديريتي.

وافتُتحت الدورة السبعين للبريناله، الذي يعد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، مساء الخميس في العاصمة الألمانية. ويستمر عرض أفلام المهرجان البالغة 340 فيلماً حتى الأول من مارس وينافس 18 منها على جائزة الدب الذهبي.