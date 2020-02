حضور طاغٍ حظي به فيلم «من هنا إلى الخلود» (From Here to Eternity)، في موسم الجوائز لعام 1953، آنذاك خرج منه متوجاً بثماني جوائز أوسكار.

حيث امتاز الفيلم بتعدد خيوطه الدرامية، وتنقله بينها بهدوء وسلاسة، إلى جانب تميزه فنياً، من ناحية الإخراج والتصوير. أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب جيمس جونز، تقع في عام 1941، وتستعرض مجموعة من العلاقات العاطفية والإنسانية المتشابكة لمجموعة من الجنود في زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يواجه أحد الجنود أزمة كبرى داخل صفوف الجيش، ويتعرض للاضطهاد، بسبب دفاعه الدائم عن مبادئه، وإصراره على التمسُك بالثوابت الأخلاقية أثناء الحرب، بينما صديقه الرقيب بالجيش، يكون على النقيض تماماً.

اسم الفيلم: From Here to Eternity

إخراج: فريد زينمان

سيناريو: جيمس جونز

بطولة: برت لانكستر، مونتغومري كليف، ديبورا كير

سنة الإنتاج: 1953.

