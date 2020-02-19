The Good Nurse ريدمان يعود إلى القتل المتسلسل

قبل نحو 17 عاماً، احتل الممرض تشارلز كولين، عناوين الإعلام، إثر اعتقاله واعترافه بإنهاء حياة لا يقل عن 40 مريضاً، على مدار حياته المهنية التي استمرت نحو 16 عاماً، قضاها في عدد من المستشفيات والمصحات، معللاً ذلك أنه يخلصهم من معاناتهم، الأمر الذي استحق عنه لقب «قاتل متسلسل»، وقد حكم عليه آنذاك بالسجن مدى الحياة.

ورغم مرور أكثر من عقد ونصف على إسدال الستار على حكاية تشارليز، يبدو أن المخرج توبياس ليندهولم، قد عزم أخيراً على إعادتها إلى الواجهة مجدداً، من خلال فيلمه الجديد «الممرضة الجيدة» (The Good Nurse)، وذلك وفق ما كشفت عنه شركة «فيلم نيشن» أخيراً، التي لم تكشف بعد عن موعد البدء بتصويره أو موعد صدوره.

في الفيلم الجديد يرتدي ايدي ريدمان قناع القاتل المتسلسل، بينما تلعب جيسيكا شاستاين دور الممرضة «الجيدة» التي خاطرت بحياتها لمنع «تشارلز كولين» من المضي في جرائمه.

وذلك وفق ما كشفه موقع «ديدلاين»، الذي أشار إلى أنه تم تخصيص نحو 30 مليون دولار لإنتاج الفيلم الذي يتوقع أن يتولى كتابته كريستي ويلسون كيرنز، التي سبق لها أن تولت كتابة نص فيلم «1917» للمخرج سام منديس. التوقعات بأن ينال الفيلم الجديد إعجاب النقاد، لا سيما وأنه يحمل توقيع المخرج توبياس ليندهولم، الذي سبق له في 2012 تقديم سيناريو فيلم (The Hunt)، حيث نال الاستحسان آنذاك.