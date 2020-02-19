فيلم «ايما» يحصل تقييم 93% على موقع «روتن تميتوز»

نجح فيلم «ايما» (EMMA) للمخرج أوتمن دي وايلد، في الحصول على تقييمات نقدية جيدة على موقع «روتن تميتوز»، وصلت نسبتها إلى 93%، وذلك بناء على ما كتبه نحو 15 ناقداً فقط.

ويعد هذا الفيلم، الذي تلعب بطولته الممثلة آنيا تايلور، أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال العام الجاري، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة جاين اوستن التي تحمل العنوان نفسه، والصادرة في 1815. ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل هذه الرواية إلى فيلم، فقد سبق وأن ترجمت على الشاشة عبر العديد من البرامج التلفزيونية، والأفلام.

كما جسدت أيضا على خشبة المسرح مرات عديدة، في وقت استطاعت فيه الرواية أن تتحول إلى مصدر إلهام للعديد من الروايات الأدبية. أحداث الفيلم الذي يعد باكورة أعمال المخرج اوتمن دي وايلد الروائية الطويلة، تدور حول فتاة غنية، جميلة ومدللة تدعى إيما وددهاوس، تحاول الجمع بين بعض أصدقائها ليتزوجوا دون أن تعى مخاطر التدخل في حياة الآخرين.