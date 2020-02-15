"الطفيلي" بالأبيض والأسود 26 فبراير

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن يتم عرض نسخة جديدة بالأبيض والأسود من الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي"، الذي فاز بـ 4 جوائز أوسكار مؤخرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92.

وفقًا لما نقلته "يونهاب" عن الشركة الموزّعة للفيلم، "سي جاي إي أن أم" يوم 10، فإن نسخة جديدة من فيلم "طفيلي" بالأبيض والأسود سيتم عرضها في يوم 26 من فبراير الجاري في كوريا الجنوبية.

في هذا الصدد، قالت الشركة إن "المخرج بونغ جون-هو والمصور هونغ كيونغ-بيو أكملا عمليات ضبط التباين والنبرة لكل لقطة من فيلم طفيلي". وأضافت "ستعطي النسخة بالأبيض والأسود شعورا مختلفا عن النسخة الملونة".

جدير بالذكر أن فيلم الكوميديا السوداء "طفيلي" فاز يوم الأحد الماضي بأربع جوائز، هي: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي دولي - في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92.