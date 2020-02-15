مهرجان أسوان يكرّم 3 من صانعات السينما

المصدر: الأقصر - د ب أ

تواصلت في مدينة أسوان التاريخية، جنوبي مصر، أمس، فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي انطلقت نسخته الرابعة مساء الاثنين الماضي، وتستمر حتى غد، بمشاركة 50 فيلماً ينتمي لـ 30 دولة.

وشهد المهرجان أمس، ندوة خاصة لتكريم ثلاث من صانعات السينما المصريات، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

كما يشهد المهرجان اليوم ندوة مع المخرجة ماريان خوري، وذلك عقب عرض فيلم «احكيلي».

وفي برنامج عروض الأفلام الطويلة بالمهرجان، يجري اليوم عرض الفيلم المجري «في هدوء» من إخراج زولتان ناجي، وفيلم «زهرة بومباي» من إخراج جيتا نجالي راو، وهو إنتاج هندي فرنسي إيطالي مشترك. وفي برنامج عروض أفلام خارج المسابقة، يعرض فيلم «الكهف» وهو فيلم من إنتاج سوري دنماركي ألماني أمريكي مشترك.