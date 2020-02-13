الحب ينير كل الحكايات

المصدر: دبي- غسان خروب

تتعدد عناوين الأفلام المعلقة على قوائم صالات السينما المحلية، لكل واحد منها حكايته التي تطلعنا على جوانب مختلفة من الحياة، ورغم ذلك، تحتفظ تلك الأفلام بقاسم مشترك، يتمثل في الحب، الذي يعد محور كل الحكايات الباحثة عن حياة جديدة، وجلها بتوقيع مخرجين «ثقال»، ويلعب أدوارها نجوم الصف الأول، الأمر الذي يجعلها من الأعمال التي تستحق المشاهدة.

فوكس سينما



اسم الفيلم: World Famous Lover



إخراج: كرانتي مادهاف

هذا الفيلم ينطق بلغة التيلوغو الهندية، يقدم مخرجه كرانتي مادهاف، مزيجاً خاصاً من قصص حب مختلفة، تدور حول سينيا وسوفارنا، وهما زوجان من الطبقة المتوسطة، يعيشان في بلدة صغيرة، وهناك الشاب جوثام الذي يعيش في باريس أجواءً رومانسية مع إيزا، كما نتابع حكاية يونيون ليدر، الذي يقع في حب مديرته في العمل.

روكسي سينما



اسم الفيلم: Ordinary Love



إخراج: جلين ليبيرن وليزا باروس ديسا

هذا العمل يحيي في ذاكرتنا فيلم «أمور» للمخرج مايكل هاينيكي، الذي يتخذ من الحب والتضحية ثيمة له، وعلى هذا الطريق يسير هذا العمل، الذي يدور حول توم وجوان، اللذين يعيشان حياة زوجية سعيدة قائمة على المحبة والتعاون، إلا أنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما تكتشف جوان إصابتها بسرطان الثدي.

سينما عقيل



اسم الفيلم: Black Bread



إخراج: أغوستي فيارونغا

يفتح هذا الفيلم عيوننا على جانب من إبداعات السينما الإسبانية، يأخذنا في رحلة عميقة، تدور أحداثها بعد مرور سنوات من اندلاع الحرب في كتالونيا، يهرب أندرو مع والده بحثاً عن حياة جديدة، وفي الطريق يكتشفان جثة رجل وابنته في الغابة، وبينما تحمل السلطات والد أندرو المسؤولية، يبدأ أندرو رحلة جديدة لمساعدة والده لاكتشاف القاتل الحقيقي.