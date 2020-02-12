36 يوماً احتاجها المخرج آليا كازان للانتهاء من تصوير فيلم «على رصيف الميناء» (On the Waterfront)، إذ جاب خلالها العديد من مواقع نيوجيرسي ومنهاتن وبروكلين، مستنداً في نصه على قصص واقعية ظهرت في العديد من المقالات الصحافية التي نشرها الكاتب الصحفي مالكوم جونسون في الخمسينيات، وصاغها بود شولبيرغ، في قالب درامي، استطاع أن يلفت انتباه النقاد وعشاق الفن السابع. ا

لفيلم الذي يدور في إطار كشف الفساد المتفشي في أوساط نقابات عمال الميناء بمدينة نيويورك، وسيطرة الجريمة المنظمة على مسؤولي النقابات في ذلك الوقت، بدا نقطة تحول في مسيرة الممثل مارلون براندو.

وذلك وفق ما أشار إليه الناقد الأمريكي الراحل روجر ايبرت، والذي أثنى في الوقت نفسه على الإخراج المبهر الذي قدمه أليا كازان، والذي فاز عنه بـ 8 جوائز عالمية، من بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج. الفيلم صنف في 1997 كواحد من أعظم الأفلام الأمريكية.

اسم الفيلم: On the Waterfront

اخراج: آليا كازان

سيناريو: بود شولبيرغ

بطولة: مارلون براندو، كارل مالدن، ليو جي. كوب

إنتاج: 1954