«أخرجوا السكاكين».. غموض بلمسة عصرية

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «أخرجوا السكاكين» (Knives Out) للمخرج ريان جونسون، عن نيتها إنتاج جزء ثان من الفيلم، الذي عرض في نوفمبر الماضي.

وجمع إيرادات تجاوزت حاجز 300 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، وفق ما ذكره موقع «فارايتي»، الذي أشار إلى أن الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار الجريمة، حصل على تقييمات جيدة وإشادة النقاد، الذين أثنوا على ارتفاع مستوى الأداء فيه، والحوار.

تقرير فارايتي، لم يتطرق إلى موعد انطلاق التصوير، مكتفياً بالإشارة إلى أن «المشروع لا يزال قيد التطوير».

فيما يتوقع أن يحافظ الجزء الثاني على قائمة أبطاله والتي تضم كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون.

يذكر أن أحداث الفيلم تبدأ بعد العثور على جثة الروائي هارلان ثرومبى، حيث يتم الاستعانة بفريق تحقيق متخصص لاكتشاف مرتكب الجريمة.