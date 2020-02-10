براد بيت يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد

المصدر: وكالات

فاز الممثل براد بيت بجائزة أوسكار افضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (وانس ابون ايه تايم إن هوليوود) "ذات مرة في هوليوود"، في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية (أوسكار) في دورته الـ92 مساء الأحد.

وبعد تسلم الأوسكار، أهدى بيت الجائزة لأبنائه، وأشاد بمخرج الفيلم كوينتين تارانتينو وأيضا ببطل الفيلم ليوناردو دي كابريو.

ووصف براد بيت تارانتينو بأنه "مبدع" و "فريد من نوعة".

كما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

فيما ‏فاز الفيلم الكوري "طفيلي" (Parasit) بجائزة الاوسكار لأفضل سيناريو أصلي .

وفاز فيلم "جوجو رابيت" بجائزة الاوسكار لافضل سيناريو مقتبس.

وفاز فيلم "نساء صغيرات" بجائزة الاوسكار لأفضل تصميم أزياء.

و توج فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم فني.