الكويتي غلوم «الأفضل» في «مومباي السينمائي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

حصد الممثل الكويتي عبدالله غلوم أخيراً جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه الروائي القصير «عجلة»، وذلك خلال مشاركته في مهرجان مومباي السينمائي، حيث يأتي ذلك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان «اندر ذا ستار» – تحت النجوم – الذي أقيم في إيطاليا.

وقال عبدالله غلوم: «أشعر بفرحة كبرى أن يأتي التقدير من المهرجانات السينمائية الدولية. كما أن سعادتي لا توصف في أن تكون هذه التجربة مقرونة بالتعاون مع جيل الشباب الذي أنظر إليه كجيل الرهان المستقبلي، والذي أشرع له الأبواب للتعاون المشترك.

لذا أهدي هذا الفوز الذي أفتخر به وأعتز إلى جمهوري الحبيب في كل مكان وأيضاً إلى فريق عمل فيلم – العجلة – بقيادة المخرج الشاب فهد شطي ولفريقه».

وأضاف: «أجسد في الفيلم شخصية رجل عجوز يقوم برحلة مع شاب طموح، حيث يتم تبادل الأفكار والحوار عبر رحلة عامرة بالتعب والمصاعب والتحديات وأيضاً الأمل بالغد والمستقبل».