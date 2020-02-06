رحيل "سبارتاكوس" كيرك دوجلاس عن 103 أعوام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس لمجلة بيبول إن أباه كيرك دوغلاس توفي عن 103 أعوام.

وقال مايكل دوجلاس في تصريح حصري لمجلة بيبول أمس الأربعاء "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

وكيرك دوغلاس ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في 9 ديسمبر 1916 وهو والد الممثل مايكل دوغلاس. اسمه عند الولادة إيسور دانيالوفيتش، وقضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وكان أول فيلم له هو الحب الغريب لمارثا آيفرز مع باربارا ستانويك.

وخدم كيرك دوغلاس في صفوف البحرية الامريكية لوقت ما خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ بعد ذلك احتراف الغناء.

وكان ارثا فرانكلين وفرانك سيناترا ونجوم فريق رولنج ستونز ضمن النجوم الموسيقيين الذين ظهروا ضيوفا خلال عرض دوغلاس على شاشة التليفزيون، الذي استمر طيلة 21 عاما.

وأشهر أفلامه سبارتاكوس محرر العبيد وقائد ثورتهم، ويحتل المرتبة السابعة عشرة في قائمة معهد الفيلم الأمريكي 100 عام و100 ممثل.

هناك أفلام كثيرة لهذا النجم اللامع، وهي: "عربة الحرب" و"الرجل المحترم" و"يولسيس"، ولقد كان يشكل ثنائيا ناجحا مع النجم "برت لانكستر" في عدد من أفلامه.