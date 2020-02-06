أفلام الأسبوع: قصص تتنافس على الأوسكار

المصدر: دبي ـ غسان خروب

جميلة هي تشكيلة الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية هذا الأسبوع، لكل واحد منها نكهته وخطه الدرامي، معظمها تأهل للسباق في جائزة الأوسكار، حيث تميزت حكاياتها بقدرتها على استنطاق الواقع، فيما استعاد بعضها ألق الرواية وقدمها بطريقة أخرى. أفلام الأسبوع ورغم ما تحمله من كوميديا إلا أنها بدت مؤثرة للغاية في حبكتها ومشاهدها.

سينما عقيل



اسم الفيلم:Parasite



إخراج:ونج جون هو

هذا العمل المرشح للأوسكار علامة فارقة في سينما كوريا الجنوبية، يمتاز بقصته التي تحمل الكثير من الكوميديا السوداء، فأحداثها تتطابق بشدة مع الواقع المعيش، وتدور حول عائلة كورية ينهشها الفقر، ولكن حالها يتغير بعد قيام الابن بتدريس ابنة أحد الأثرياء، وسرعان ما يصبح بقية أفراد العائلة موظفين لديه، ويتمكنون من السيطرة على عائلته بالكامل.

فوكس سينما



اسم الفيلم:Queen & Slim



إخراج:ميلينا ماتسوكاس

كثير من النقاد يعتبرونه فيلماً جيداً، كونه التجربة السينمائية الأولى لمخرجته ميلينا ماتسوكاس، بعد مسلسل (Insecure). قصة الفيلم درامية تدور حول «سليم» و«كوين»، اللذين يخرجان معاً ولأول مرة في موعد عاطفي، إلا أنه سرعان ما ينقلب رأساً على عقب، بعد أن يطلب منهما ضابط شرطة التوقف، حينها يقتل سليم الضابط، ويهرب بصحبة كوين، ويجوبان في الأحياء السكنية.

ريل سينما



اسم الفيلم:Little Women



إخراج:غريتا جيروج

تمكن هذا الفيلم من شق طريقه نحو الأوسكار والترشح لها، وقد وصف بأنه أفضل فيلم أعاد تقديم رائعة الكاتبة لويزا ماي ألكوت، المعروفة باسم «نساء صغيرات»، حيث تروي فيها قصة نضج 4 شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب الأهلية الأمريكية، الكثير من النقاد وصفوا الفيلم بأنه أيقونة سينمائية تستحق الاهتمام.